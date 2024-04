Jardinage : quelles sont les tendances chez les consommateurs à l’arrivée du printemps

En interrogeant plusieurs professionnels et amateurs de jardins, différentes tendances se distinguent. Tout d’abord, il y a un véritable attrait pour les plantes qui ont un faible besoin hydrique (plantes vivaces, grasses et méditerranéennes).

Avec la peur d’une pénurie estivale, certains rayons des magasins de jardinerie ont explosé, en ce qui concerne les méthodes de conservation de l’eau. Le paillage s’avère être la méthode la plus populaire : il peut se trouver sous forme organique (paillette de lin, foins, copeaux de bois) ou minérale. Cela vise à conserver l’humidité du sol le plus longtemps possible, et sera plus efficace avec l’ajout d’un système de goutte à goutte dessous. Autre méthode qui fait fureur : les oyas. Ces jarres en terre cuite conservent et diffusent l’eau aux racines de manière lente. Elles empêchent l’évaporation.

Les petits fruits, fraises, framboises et groseilles, sont déjà vendus en ce début de printemps.