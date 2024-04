CARTE. Moustique tigre : commune par commune, voici où l’insecte est durablement installé en Occitanie

Voici la carte des communes de l’Occitanie colonisées par le moustique tigre, actualisée par l’Agence régionale de santé en 2024.

La saison de surveillance renforcée du moustique tigre est officiellement lancée mercredi 1er mai 2024, jusqu’au 30 septembre. Une période où l’insecte est particulièrement prolifique.

L’Agence régionale de santé (ARS) a communiqué une carte actualisée de la région Occitanie, présentant les communes où le moustique tigre est durablement installé. À l’aide d’un code couleur, on peut voir que les territoires en bord de Méditerranée et autour des métropoles ont été touchés entre 2008 et 2011. Le moustique a gagné du terrain dans les terres avec les années, les communes en jaune et en orange ont été colonisées entre 2020 et 2023.

Toutes ces communes durablement colonisées par le moustique tigre en Occitanie. ARS Occitanie

Comme le précise l’ARS, le moustique tigre est sensible à la température et a tendance à moins se développer dans les zones plus fraîches, que ce soit en altitude ou en zone naturelle. Les gîtes larvaires apprécient en revanche les zones urbaines et périurbaines.

Rappelons que le moustique tigre est particulièrement nuisible en raison de sa capacité à transmettre des maladies tropicales telles que la dengue, le Zika ou le chikungunya. En 2023, plus de 200 cas importés de dengue ont été recensés en Occitanie. Aussi, 23 cas autochtones ont été détectés rien qu’en Occitanie, soit la moitié des cas autochtones détectés en France en 2023 (45 au total).

Comment freiner la prolifération du moustique tigre ?

Même dans les zones qui ne sont pas marquées comme colonisées par le moustique tigre, des bons réflexes sont à prendre pour éviter que l’insecte prolifère près de chez vous. L’eau stagnante est l’habitat préféré du moustique tigre, les œufs se développent très rapidement à proximité.

C’est pourquoi il est recommandé de couvrir les récupérateurs de pluie, ranger les jouets pour enfant, les arrosoirs ou les outils de jardinage, nettoyer gouttières, éviers et fontaines régulièrement, et enfin vider au moins une fois par semaine les réceptacles d’eau stagnante (gamelles, sous-pots, arrosoirs, seaux, vases, pieds de parasols…)

Ces bons réflexes à avoir face au moustique tigre. ARS Occitanie

