Jeux olympiques de Paris 2024 : concert, expositions, spectacle… en attendant son passage, Millau s’enflamme dès ce lundi 22 avril

Le jour J et l’heure H du passage de la Flamme olympique dans le centre-ville de Millau approche. Ce grand moment est prévu le lundi 13 mai de 8 h 40 à 9 h 30. En attendant les festivités ont (déjà) commencé. Tour d’horizon.

À moins de vivre depuis de très longs mois coupés de tout et de tous, pas grand monde n’ignore que Millau et ses habitants vont voir passer le relais de la Flamme olympique le lundi 13 mai. Le rendez-vous d’une ville, et d’une vie, fixé au matin du lundi 13 mai : dès 8 h 40 au départ du complexe sportif Alice Milliat jusqu’à la place du Mandarous (9 h 30) en passant par le quai Sully Chaliès (9 h).

Mais avant cela donc, un programme mêlant sport et culture est proposé. Dès ce lundi 22 avril et jusqu' au lundi 29 avril, toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 de la communauté de communes – soit la bagatelle de 1000 enfants ! – vont participer à des épreuves sportives olympiques et paralympiques au parc des sports. Le Jour J, ils seront 2400 (dont 900 hors communauté de communes) à assister au relais.

Expositions photos

Côté culture, là encore tout commence dès ce lundi 22 avril avec l’exposition baptisée "Histoire, sport et citoyenneté" à la médiathèque du Sud-Aveyron. Plus exactement sur la facade du bâtiment où un récit va faire vivre les valeurs de l’olympisme à travers un récit de 125 ans d’histoire sur des athlètes d’exception.

Puis, dès mardi 23 avril, et jusqu’au 23 mai, sera présentée une "exposition photo de nos champions" à la Maison de ma Région, place de la Capelle. Soit une série de portraits des 21 athlètes de haut niveau millavois. Samedi 27 avril, place au spectacle Courir prévu au théâtre de la Maison du Peuple dès 20 h 30.

Concert gratuit et voitures anciennes

On peut encore citer l’exposition photo "Cette flamme brûle en moi", de Gilles Bertrand, qui a replongé dans ses archives personnelles des reportages réalisés pendant les Jeux olympiques. Une exposition à découvrir dès le 8 mai dans les jardins de la mairie.

Quelques jours avant, le samedi 4 mai, l’Harmonie du Sud-Aveyron et le Sud AV Band se seront produits en concert (gratuit) à 21 h au Théâtre de la Maison du peuple. Le lendemain matin, dimanche 5 mai, invitation au souvenir via les belles mécaniques anciennes datant des années olympiques stationnées sur la place Emma Calvé grâce à l’association SAVA. Alors à vos marques, prêts ? Partez !