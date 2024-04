Luc-la-Primaube. Festi’Sport : de beaux moments de jeux, de sports et d’émotion !

Dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, du dispositif Sport & Lien Social avec le soutien du Département de l’Aveyron, en partenariat avec la MJC et la Maison des Ados, la ville de Luc-la-Primaube a organisé jeudi dernier la première édition du Festi’Sport à l’espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube.

Un événement fédérateur et familial, festif, gratuit et ouvert à tous. Autour des valeurs du sport et de l’olympisme, de nombreuses disciplines étaient à découvrir sous forme de défis sportifs. Selon l’organisation mondiale de la santé, plus de 80 % des adolescents ne bougent pas assez ! Fort de ce constat et dans le cadre de son label ville Terre de Jeux 2024, la commune a ainsi organisé pour les 40 clubs sportifs de nombreux ateliers à partir de 10 ans (laser game, basket 3X3, stree-foot, tir à l’arc, rugby, arts martiaux français, ultimate, disc golf, vélosmoothie, multisports avec l’Ufolep…) avec des stands sportifs et ludiques. À la MJC et la maison des ados se sont rajoutés les clubs de Luc Primaube Football Club, Lévézou Ségala Aveyron XV, Luc Primaube Basket, ainsi que de nombreuses autres associations qui ont proposé des activités gratuites et libres d’accès.

Une soirée repas avec animation musicale et séance de cinéma étaient proposées à tous les participants pour clôturer cette journée sportive et festive.