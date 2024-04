La répétition du défilé militaire vire au drame : au moins dix morts dans un accident entre deux hélicoptères, en Malaisie

Un terrible accident survenu entre deux hélicoptères militaires lors d’un entraînement, en Malaisie, mardi 23 avril 2024, a provoqué la mort de dix personnes.

Une collision, mardi 23 avril, entre deux hélicoptères de la marine malaisienne a provoqué la mort des dix membres d’équipage, au cours d’un entraînement dans l’ouest de la péninsule malaise, ont annoncé les secours.

"Lors d’un entraînement au vol"

"Les deux hélicoptères sont entrés en collision lors d’un entraînement au vol. La mort des 10 victimes a été confirmée par les médecins militaires", a déclaré Suhaimy Mohamad Suhail, un responsable du service de secours et de lutte contre les incendies, dans un communiqué. Des vidéos de l’accident publiées en ligne montrent sept hélicoptères volant à basse altitude en formation au-dessus du stade de la base navale de Lumut, dans l’Etat de Perak (ouest), pendant une répétition avant un évènement de la marine prévu en mai.

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/4afNggr0x9 — BNO News (@BNONews) April 23, 2024

À 9h30

La BBC rapporte que la collision s’est produite à 9 heures 30 (heure locale). Sept victimes se trouvaient à bord du premier appareil, qui se serait écrasé sur une piste de course. Les trois autres étaient à bord du second hélicoptère, qui aurait fini sa course dans une piscine située à proximité.

Des témoins du crash

Lorsque deux des hélicoptères se sont détachés de la formation, et ont tourné à droite, on peut voir l’un d’eux percuter le rotor arrière de l’autre. Les deux appareils sont alors tombés en vrille et se sont écrasés. Sur les images, on entend des témoins du crash crier : "Allah, Allah, Allah".