Decazeville. Le sens de la vie selon l’humoriste Alexis Le Rossignol

Ce samedi 27 avril, à l’espace Yves-Roques de Decazeville, le service culture de Decazeville Communauté propose un spectacle humour stand up : "Le sens de la vie" avec Alexis Le Rossignol. Comme pseudo, il avait pensé à Le Ross, et aussi à Aléro, mais ça ne l’a pas convaincu. Alors il a gardé son nom, le même avec lequel il a d’abord eu son bac, puis avec lequel il a vendu des imprimantes, puis du vin et du fromage, celui avec lequel il a aussi failli être multimillionnaire (ça s’est vraiment joué à rien), le même enfin avec lequel il a ouvert une crêperie dans un garage au Mexique, avant de découvrir le stand up, et de se dire : "Ça, je crois que ça me plairait bien". Ce spectacle est une réflexion sur les chemins que nous prenons dans la vie.

Ce raconteur d’histoires, natif des Deux-Sèvres, est devenu Parisien par accident afin d’exercer pleinement sa profession. Alexis Le Rossignol l’avoue, il ne se sent pas plus Parisien depuis qu’il y vit. Bien au contraire, il reste très attaché au monde rural. "C’est important pour moi de jouer dans des zones un peu plus reculées", fait valoir le chroniqueur.

Durée : 1 h 15. Tarif : 15 € et 10 €. Billetterie à l’Office du Tourisme et en ligne sur le site de Decazeville Communauté ou au 05 65 43 95 15.