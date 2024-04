Luc-la-Primaube. Le yoga, source de bien-être et de paix intérieure

Parmi les ateliers de relaxation/détente, la MJC propose trois cours de yoga, avec Yolande Perrot et Patricia Gérard. Ces ateliers de yoga permettent l’apprentissage de divers enchaînements de postures, associés à des postures respiratoires, permettant de développer la souplesse, l’équilibre postural ainsi que la gestion de l’énergie corporelle et psychique. Il y a quelques années, on pensait que le yoga était bon pour lutter contre le stress essentiellement. Mais les bienfaits de cette pratique, associant méditation, exercices de respiration et postures, vont bien plus loin et agissent sur la capacité à réharmoniser le corps.

Avec la possibilité de soigner des maux de tête, des problèmes digestifs et de nombreux autres troubles…

Tous les cours se terminent par une relaxation ou méditation guidée.