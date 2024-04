Rugby : la jeunesse aveyronnaise au contact du monde pro

Pendant deux jours, plusieurs grandes figures du rugby français sont en Aveyron. L’ancien sélectionneur des Bleus Philippe Saint-André, Christian Califano ou encore le local de l’étape Julien Pierre étaient mercredi 24 avril au Trauc, à la rencontre de 170 jeunes des clubs environnants.

Des sourires, malgré le froid. Mercredi, il est un peu avant 14 heures lorsque quelque 170 enfants des écoles de rugby de Rodez, LSA, Espalion, Sévérac, Villefranche, Bassin et Capdenac se mettent en place au Trauc pour une haie d’honneur. Un peu de patience et les voici : les figures du rugby français que sont Chrisitian Califano, Julien Pierre, Damien Traille, Vincent Blasco-Baqué et Philippe Saint-André arrivent sur la pelouse. Après quelques accolades et photos collectives, place à deux heures d’ateliers sur les divers terrains du complexe, puis à une séance de dédicace pour refermer cette demi-journée coorganisée par la Ligue nationale de rugby et un de ses sponsors. La troisième – et dernière de la saison – de la sorte, après deux étapes à Annecy et à Rennes.

"Mais vous êtes qui monsieur ?"

Un moment mémorable pour les enfants, mais pas que. "Je suis très heureux d’être de retour en Aveyron et à Rodez, où je suis né il y a quelques années et où je reviens encore régulièrement en famille. C’est aussi l’occasion de faire rencontrer le rugby professionnel et le rugby amateur. Et nous, en tant qu’anciens joueurs d’être les ambassadeurs de ces journées qui sont des moments de partage forts", raconte Julien Pierre, ex-deuxième ligne de Bourgoin, Clermont ou encore Pau.

"J’étais avec un petit, je lui expliquais comment on faisait la passe et il m’a dit : “Mais vous êtes qui monsieur ?” (rires). Mais c’est normal, il a 10 ans et moi je jouais dans les années 90 et j’ai entraîné très jeune, donc je lui ai expliqué", se marre de son côté l’ancien sélectionneur des Bleus, Philippe Saint-André.

Ce dernier, ainsi que les autres ambassadeurs présents en Aveyron auxquels il convient d’ajouter le capitaine de l’équipe de France de rugby fauteuil, Jonathan Hivernat, seront jeudi matin du côté de l’IEM (institut d’éducation motrice) Les Babissous, à Onet-le-Château.