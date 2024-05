Les mères davantage exposées à la sédentarité que les femmes sans enfant ?

(ETX Daily Up) - Mettre en place des interventions ciblées pour permettre aux mères de conserver un mode de vie sain et actif après l'accouchement. Voici les recommandations émises par une équipe de chercheurs à l'issue de travaux mettant en évidence un déficit d'activité physique parmi les femmes qui ont des enfants, tout du moins par rapport à celles qui n'en ont pas. Les mères seraient davantage susceptibles de ne pas respecter les recommandations internationales en matière d'activité physique.

Devenir mère est loin d'être de tout repos, et c'est sans compter sur les changements de mode de vie que ce statut peut entraîner à court et long terme. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs internationaux, qui s'est attachée à déterminer la proportion de mères et de femmes sans enfant qui ne respectent actuellement pas les recommandations internationales en matière d'activité physique au Danemark. Le tout en se basant sur les préconisations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

D'après l'autorité sanitaire mondiale, "l’activité physique désigne tous les mouvements que l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre". Et de préciser : "Une activité physique d’intensité modérée ou soutenue a des effets bénéfiques sur la santé". Si l'on se fie à ses recommandations, un adulte âgé de 18 à 64 ans devrait s'adonner à une activité d’endurance d’intensité modérée au moins 150 à 300 minutes par semaine, ou une activité d'endurance d'intensité soutenue au moins 75 à 150 minutes par semaine. Des directives qui n'étaient pas suivies par un adulte sur quatre dans le monde en 2022, avec un impact sur la santé des personnes concernées.

Une activité physique légère

Pour mener à bien leurs travaux, essentiellement basés sur l'activité physique des femmes avec et sans enfant, les chercheurs ont analysé les données de 27.668 femmes âgées de 16 à 40 ans, dont 20.022 ont finalement été incluses dans l'étude. Des données provenant de la Danish National Health Survey 2021, rassemblant des éléments sur la santé des participantes, ont été couplées avec des données sur l'accouchement provenant du Danish National Birth Registry. L'objectif étant de déterminer la proportion de femmes avec et sans enfant adhérant ou non aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé.

Publiée dans la revue Public Health, l'étude suggère que les mères danoises présentent davantage de risque (+24%) de ne pas faire suffisamment d'exercice physique par rapport aux femmes du même groupe d'âge qui n'ont jamais accouché. Dans le détail, parmi les participantes à l'étude, 63,8% des mères n'adhéraient pas aux lignes directrices de l'OMS, contre 51,3% des femmes n'ayant pas d'enfant. Les auteurs précisent que les femmes avec enfants ont tendance à pratiquer des exercices légers, comme la marche ou le vélo, à savoir des activités qui ne sont pas d'intensité modérée ou soutenue.

Fatigue, manque de temps et de soutien

Si les scientifiques n'ont pas identifié de causes formelles à cette moindre activité physique chez les mères, ils estiment qu'elle pourrait être liée à un manque de temps, à de la fatigue ou un manque d'énergie, voire de l'épuisement, mais aussi un déficit en matière de soutien social et de services de garde d'enfants. "La grossesse et l'accouchement représentent pour la plupart des femmes un changement majeur pour leur corps. De nombreuses mères ont du mal à comprendre comment et ce qu'elles peuvent faire en termes d'activité physique dans leur 'nouveau corps' après l'accouchement. D'autres obstacles, comme le montre la littérature, peuvent être le manque de temps et de sommeil, qui, avec l'allaitement et les défis logistiques, peuvent entraîner une perte de priorité de l'activité physique", explique Solvej Videbæk Bueno, principale auteure de l'étude, dans un communiqué.

Les chercheurs estiment que les conclusions de ces recherches doivent servir à mettre en place des interventions ciblées à destination des femmes ayant accouché en vue d'améliorer leur niveau d'activité physique, et par extension d'accroître leurs chances de se maintenir en bonne santé. "Chaque année, environ 60.000 femmes accouchent au Danemark. Il s'agit donc d'un groupe très important de la population qui court un risque accru de ne pas respecter les recommandations internationales. (...) C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous nous concentrions sur les mères en tant que groupe cible distinct pour les efforts futurs visant à promouvoir l'activité physique au sein de la population", conclut Solvej Videbæk Bueno.