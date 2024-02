Rihanna : un show porno choquant en Thaïlande !

Rihanna adore les shows porno... Partout où elle va, la chanteuse aime en voir les spécificités locales. Quelle n'a pas été sa surprise lors de sa visite dans un club de strip en Thaïlande !

Son expérience étrange, la belle n'a pas hésité à partager avec ses fans sur Tweeter, occasionnant l'arrestation du propriétaire du club en question.

Either I was phuck wasted lastnight, or I saw a Thai woman pull a live bird, 2 turtles, razors, shoot darts and ping pong, all out of her pu$$y

Ou j'étais p**tain de fatiguée, ou j'ai vu une femme thaï sortir un oiseau vivant, 2 tortues, des rasoirs, des fléchettes et des balles de ping pong, tout ça de sa ch**te.

Un spectacle zoophile sordide qui a visiblement choqué Rihanna ! Mais qu'elle - et ses 32 millions de followers ! - se rassurent, la police thaï a fait le nécessaire pour faire fermer le club en question.

Quelques jours plus tôt, la belle avait également posté une photo d'elle en compagnie d'un loris lent, espèce protégée de lémurien. Les propriétaires de l'animal ont eux aussi été arrêtés !

Riri super-justicière malgré elle ?

Source : People Looks