Decazeville. Erwan Soulié, une nouvelle recrue de choix pour le Guidon

On est enthousiaste du côté du Guidon decazevillois, un coureur jeune et expérimenté arrive, d’autres noms sont annoncés.

Le Guidon decazevillois a encore frappé un grand coup en recrutant un coureur de très haut niveau en la personne d’Erwan Soulié, ancien coureur élite. C’est à Capdenac dont ses parents sont originaires qu’il a donné ses premiers coups de pédales. Première licence à Villeneuve cycliste en Haute-Garonne et de nombreuses victoires qui l’ont amené à Culture vélo juniors l’Isle-Jourdain, Castelsarrasin l’occitane, et le CC Etupes en élites. Au cours de ces années, Erwan a obtenu de nombreux titres, 2 fois champion de Haute-Garonne, 1 fois champion de Tarn-et-Garonne, champion de Midi-Pyrénées et 2 fois champion d’Occitanie avec à la clé plus de 20 succès.

En 2021, Erwan licencié au CC Etupes dans le Doubs alors aux portes du professionnalisme a pris la décision de s’arrêter. "L’arrêt du cyclisme à haut niveau a été une décision difficile à prendre, je peux dire aujourd’hui que cela a été une accumulation de points négatifs. Le fait de vivre comme un athlète professionnel mais de ne pas pouvoir être autonome financièrement a pesé dans la balance. D’un autre côté, le haut niveau a fini par éteindre à petit feu la passion que j’avais pour ce sport. Je ne regrette absolument pas le fait d’avoir couru à ce niveau. Depuis quelques mois, je retrouve le plaisir que j’ai pu prendre à mes débuts sur le vélo. L’idée de reprendre une licence trotte dans ma tête depuis le début de l’année 2023. Je viens au Guidon decazevillois pour participer aux courses de la région dans un club familial. Mon rythme de vie actuel et mon emploi du temps ne me permettent pas de retrouver mon meilleur niveau, mais je veillerai à me maintenir en forme pour m’amuser un maximum et aider mes coéquipiers", précise Erwan.