Une nouvelle étude montre que l’anxiété peut être créée par le corps

(ETX Daily Up) - L’anxiété est une crainte dont la cause est difficile à discerner. Une nouvelle étude américaine vient de montrer que l’augmentation de la fréquence cardiaque peut créer de l’anxiété. Les résultats pourraient ainsi éclaircir certaines zones d’ombre sur le traitement des troubles anxieux chroniques.

Les émotions, telles que la peur et l’anxiété, peuvent faire battre le cœur plus vite. Une étude menée sur des souris par des chercheurs de l’Université de Stanford en Californie, a révélé que l’inverse était également possible. Les résultats, publiés dans la revue Nature, montrent que l'accélération du rythme cardiaque génère de l'anxiété dans le corps.

Cette étude vient répondre à une question qui a intrigué le corps médical depuis plus d'un siècle : les sensations corporelles suivent-elles l'émotion ou l'inverse ? Pour tester le phénomène, l’équipe de chercheurs américains s’est tournée vers l'optogénétique, une méthode qui consiste à utiliser la lumière pour contrôler l'activité cellulaire. Les scientifiques ont créé un stimulateur cardiaque optique, un minuscule gilet qui intègre une lumière LED dirigée vers la poitrine. Lorsque le gilet d’une souris émet une impulsion de lumière, les muscles cardiaques de l’animal se déclenchent, faisant battre le cœur.

L'équipe a entraîné les animaux à s'attendre à recevoir un choc en appuyant sur un levier pour obtenir une récompense en eau. En utilisant le système optogénétique, les scientifiques ont accéléré artificiellement le rythme cardiaque des souris de 660 à 900 battements par minute. A ce moment-là, les rongeurs n’ont plus le réflexe d’appuyer sur le levier ou de trouver d’autres solutions, ce qui les rend anxieux. En revanche, lorsque les souris ne perçoivent pas de danger, la fréquence cardiaque n'influe pas sur elles. Les chercheurs en ont ainsi déduit que le cerveau et le cœur fonctionnent en réalité ensemble pour produire l’anxiété.

En mesurant l’activité cérébrale des souris, les chercheurs ont découvert que l’insula devenait davantage actif lorsque la fréquence cardiaque augmentait, particulièrement en état d’anxiété. L'insula est une région associée à la fois aux émotions et au traitement des signaux corporels. Les chercheurs déduisent alors que l’insula devient intermédiaire entre le cœur et le cerveau dans les moments d’anxiété. Il intègre les signaux du cœur réagissant aux menaces de l’environnement avant de transmettre les informations aux zones impliquées de la cognition supérieure.

"La zone de l'insula est connue pour être impliquée dans l'intéroception - la capacité de percevoir les états internes du corps, y compris la fréquence cardiaque, la faim, la température et la douleur", explique l'étude. "Le cortex insulaire reçoit toutes sortes d'informations provenant de l'ensemble du corps, il pourrait donc jouer un rôle général dans un large éventail d'états émotionnels", déclare le Dr Karl Deisseroth, auteur principal de l'étude et professeur spécialisé en psychiatrie et en sciences du comportement, dans le communiqué de presse. Cette découverte pourrait aider à repenser les méthodes de traitement contre les troubles anxieux chroniques. L’équipe de chercheurs entend désormais répéter ce système pour analyser les liens entre le cerveau de l’Homme, et d’autres organes, tels que les intestins, ou encore les muscles du visage.