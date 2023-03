Réquista. La Fête de la brebis se prépare activement

Les réunions préparatives à la fête de la brebis du dimanche 4 juin ont repris et les bénévoles se sont mis au travail pour reconduire les animations habituelles. Dans le détail.

- La rando "Ronde de la brebis" prévoit deux boucles de 11 et 16 km environ. Le départ aura lieu du marché ovin ou de la salle de spectacles et l’arrivée est prévue soit à Fatima, auquel cas des navettes ramèneront les marcheurs à leurs voitures à Réquista. Les plus motivés pourront rentrer à Réquista à pied. Tarif randonnée 9 €.

- Salon du livre : le salon est complet avec une trentaine d’auteurs et parmi eux Jean Lassalle.

- Tonte, traite, parage d’onglons feront la joie des citadins : atelier de fabrication fromagère de la laiterie Société de Réquista.

– Passage du troupeau de 500 brebis le clou de la fête, deux fois dans la journée : défilé des chars sur le thème "insectes et petites bêtes". Martine Albucher affirme que la conception des chars avance. Le village de Brasc, sous la direction d’Aurélien Costes, ajoutera un char au défilé.

On pourra donc voir un ver de terre qui sort de la pomme, une chenille, un mille-pattes, un papillon, une libellule, une coccinelle, une abeille, une cigale, une fourmi, une Mante religieuse, une araignée. Une belle collection d’insectes, un clin d’œil à l’entomologiste Jean Fabre dont on célèbre le bicentenaire.

- Terrasses en musique : comme chaque année, 4 ou 5 groupes musicaux sont prévus devant les cafés qui le souhaitent.

– Repas : le menu est inchangé, avec saucisse sèche, aligot, agneau, Roquefort, dessert. Toujours deux services, un le midi et un le soir. Tarif 15 € pour les adultes avec le concept "amène tes couverts" qui a bien fonctionné l’an passé.

– Le repas du soir sera animé par l’Accordéon club qui fera danser les convives.

D’autres idées devraient voir le jour mais voilà déjà de quoi passer une bonne journée le 4 juin à Réquista. Prochaine réunion le : mercredi 15 mars 20 h 30 – salle communauté de communes 2 place Prosper Boissonnade.