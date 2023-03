Espalion. Trente ans de travaux et ce n’est pas fini

L’Association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt a tenu son assemblée générale récemment. Toutes les dispositions ont été adoptées à l’unanimité.

Le maire Éric Picard a tenu à remercier vivement le travail réalisé au château.

Voilà 27 ans, en 1986, un passionné de vieilles pierres rachetait le château de Calmont ruine féodale qu’il voulut aussitôt protéger des promoteurs et de projets plus ou moins pertinents en obtenant son classement en tant que monument historique.

Aidés par une bande de copains et de très nombreux scouts, ils commencèrent à débroussailler et à dégager le bâti pour ensuite commencer des travaux de stabilisation.

En 1997, André Châtelain, Président d’honneur de "Rempart", qui compte aujourd’hui plus de 180 associations de sauvegarde du patrimoine, vint visiter le château et proposa à cette équipe d’adhérer à cette même association. Ce fut le tournant qui permit d’entrer dans la dynamique des chantiers de bénévoles internationaux. L’association de sauvegarde du château a depuis été créée pour gérer à la fois les travaux mais aussi les animations proposées sur le site pendant toute la saison touristique.

Quelques chiffres clés de 2022

15611 visiteurs dont 1 736 élèves (contre plus de 2 300 avant la Covid), 1 470 jours de chantier répartis sur plus de 150 bénévoles de deux nationalités. C’est aussi plus de 2 900 repas, élaborés avec des produits locaux dont ceux des "jardins de Flaujac".

Des projets à foison

Notamment depuis la visite de la Drac en septembre 2022 qui, séduite et rassurée par la qualité des travaux déjà réalisés et le dynamisme des équipes, a renouvelé son autorisation triennale de travaux et accordé une étude visant à la pose d’un "couvrant" sur la tour de la chapelle (tour carrée), afin de protéger des intempéries les travaux de maçonnerie effectués sur les murs de l’édifice. La restauration de la citerne fait également partie des travaux envisagés, entre autres… 230 000 € de budget de fonctionnement et une gestion tendue

Bien que la Drac cofinance à hauteur de 80 % les travaux réalisés, la baisse de fréquentation des touristes durant la crise Covid, conjuguée à la baisse des subventions et aides accordées (notamment la quasi-suppression des contrats aidés) n’a pas permis l’équilibre financier cette année qui accuse un petit déficit du budget malgré la reprise de la fréquentation à l’arrière-saison. Pour ne rien arranger, la canicule s’est invitée cet été et n’a pas permis de faire le plein de visiteurs. L’association réfléchit à plusieurs hypothèses pour dynamiser le site en proposant notamment d’autres animations.

Appel à mécénat

Le chantier de sauvegarde du château est un très bon vecteur de communication, porteur de valeurs positives et le bureau rappelle que l’association étant déclarée d’utilité générale, les dons versés à l’association sont défiscalisables à hauteur de 60 %.

Journée "Coup de main" le 25 mars 2023. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, que l’on soit manuel ou pas ! Pour découvrir ou joindre l’association : www.chateaucalmont.org Émail : info@chateaucalmont.org