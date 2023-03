Occitanie : un octogénaire retrouvé mort et sans pantalon sur la voie publique dans le Lot

Les faits se sont déroulés ce mardi 14 mars au matin.

Décédé probablement depuis plusieurs heures, allongé sur la voie publique, face contre terre, portant des traces de ripage et sans pantalon : voici comme a été retrouvé ce mardi 14 mars au matin un homme de 87 ans, rue du Port à Faycelles dans le Lot, une commune limitrophe avec l'Aveyron, relate La Dépêche du Midi.

Les pompiers, le Smur et la gendarmerie de Figeac qui se sont rendus sur les lieux n'ont pu que constater le décès. Une enquête a été ouverte et le procureur du Lot a demandé une autopsie qui autra lieu ce jedui 16 mars pour déterminer les causes du décès