Aveyron : à Decazeville, top départ pour le festival "Souriez C théâtre"

La 13e édition du festival Souriez C Théâtre débutera, vendredi 17 mars, dans la salle des Estaques, à Decazeville. Un rendez-vous culturel majeur à ne pas manquer.

Comme pour chaque édition de ce festival de théâtre amateur, les pièces proposées sont nombreuses et humoristiques. Vendredi 17 mars, à 21 heures, la compagnie de Montastruc-la-Conseillère, Les Dixsemblables, présentera une intrigue policière d’Agatha Christie, Ils étaient dix, racontant l’histoire de 10 inconnus invités sur une île. À leur arrivée, personne n’est là pour les recevoir à l’exception d’une voix mystérieuse !

Un riche programme en perspective

Puis les différentes troupes de la compagnie locale Le loup, le renard et la belette proposeront différentes pièces.

Vendredi 17 mars, "En attendant Jean-Pierre", de Loïc Farraco et Paul Cantala, dont l’histoire tourne autour de la princesse Plectrude, ambitieuse, méchante et prête à tout pour détrôner sa mère, la reine Gébétrude.

Samedi 18 mars, à partir de 21 heures, "Série blanche et humour noir" permettra de découvrir cette maison de retraite où de nombreux évènements perturbent la vie quotidienne des résidents !

La soirée se poursuivra avec En attendant Jean-Pierre de Loïc Farraco et Paul Cantala.

Dimanche 19 mars, à partir de 15 heures, "Série blanche et humour noir" sera suivie d’une pièce du théâtre de boulevard, Qui vole un œuf…

L’histoire d’un gentleman cambrioleur qui s’introduit chez un aristocrate. On y retrouve notamment le mari trompé et l’amant dans le placard…

Vendredi 24 mars, à 21 heures, Qui vole un œuf…

Samedi 25 mars, à partir de 21 heures, l’équipe des enfants de la compagnie Le loup, le renard et la belette jouera "Les Tolltoyes et le général Tonnerre". Puis viendra un moment de détente avec une pièce de Vivien Lheraux, "À quelle heure on ment ?" "Cette pièce met en scène des comédiens qui répètent une pièce qu’ils joueront demain soir mais rien ne se passe comme prévu".

Dimanche 26 mars, à partir de 15 heures, deux pièces seront jouées "Les Tolltoyes et le général Tonnerre" et "À quelle heure on ment ?"

L’entrée adultes est fixée à 7 euros et l’entrée enfants (jusqu’à 10 ans) à 5 euros. Un pass adulte pour le prix de 15 euros et un pass enfants à 10 euros permettront d’assister à toutes les représentations sur les deux week-ends du festival Souriez C théâtre. Les entrées pour un spectacle et les pass peuvent être achetés sur place.

Pour tous renseignements contacter par téléphone le, 06 58 26 36 92 ou bine par mail à l’adresse suivante : foyerpopulaire@gmail.com.