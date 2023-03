Nauviale. Hygiénavie valorise son label "Maison sport-santé"

Hygiénavie est une association de prévention de santé, sport et bien-être, solidement implantée depuis 16 ans à Nauviale, dans le bassin Dourdou-Vallon. Fin 2022, elle a obtenu la labellisation Maison Sport Santé (MSS) qui témoigne des efforts de prévention, d’accompagnement et d’orientation qu’elle fournit depuis sa création.

"Dans le cadre de cette labellisation, nous avons engagé un enseignant en activité physiques adaptées afin d’encadrer des séances d’activités destinées aux personnes présentant des pathologies, des troubles ou souhaitant simplement (re) prendre une pratique" indique Céline Giraud, la coordinatrice de la structure, qui précise que depuis l’arrivée de ce nouvel enseignant, l’association propose des séances collectives de gym douce, gym assise et des ateliers équilibre. Il est également possible de faire un bilan individualisé débouchant sur un programme personnalisé et adapté de 13 séances.

La labellisation imposant un annuaire de partenaires, des liens ont été établis avec des associations et des structures d’accompagnement locales telles que le club des aînés de Nauviale (Genêts d’or) ou encore l’accueil de jour ADMR des Myosotis.

C’est dans le cadre de ce partenariat que des projets liés à la limitation de la perte d’autonomie et du lien social ont été mis en place. Ils se déclinent en séances axées sur l’équilibre, la dédramatisation du passage au sol et du vide antérieur et surtout la création de liens sociaux et le bien-être.