Nauviale. Aurélie Loiseau cultive le plaisir des contes

La communauté de communes Conques-Marcillac, avec le soutien de la Drac Occitanie et du département de l’Aveyron, a accueilli pendant une semaine la conteuse Aurélie Loiseau venue présenter son spectacle "Cape ou pas cap ?". Plus de 200 élèves du territoire ont découvert cette création sur le thème des super-héros.

Les élèves de six classes ont travaillé par la suite avec l’artiste sur l’imaginaire des contes lors d’ateliers proposés par le Département. Aurélie Loiseau est allée également à la rencontre des enfants dans les centres de loisirs avec la proposition de réaliser des portraits en tissus à partir des personnages des 1 001 nuits. Passionnée par son métier, Aurélie a partagé son art lors d’un stage auprès des bibliothécaires, un temps de formation qui a suscité beaucoup d’enthousiasme. La semaine s’est terminée en beauté avec une soirée contes au Foyer les Claravallis à Clairvaux et un spectacle à Saint-Félix-de-Lunel. Une centaine de spectateurs de tous âges étaient présents, qui prouve que le conte, cet art ancestral, continue à fasciner et à créer du lien. La prochaine manifestation organisée par la communauté de communes aura lieu le 26 avril à Marcillac autour du spectacle de marionnettes "Sha Doizo".