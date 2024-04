Nauviale. "Poison" au café-théâtre La Diligence

Vallon de cultures reprend ce week-end ses rendez-vous mensuels au café-théâtre La Diligence à Nuces. La compagnie La Porte Ouverte de Castelnau-le-Lez (Hérault) sera sur scène pour présenter "Poison" , un drame humain de l’auteure néerlandaise Lot Vekemans qui aborde avec délicatesse la perte d’un enfant et la reconstruction des êtres qui survivent. .Un homme attend. Une femme arrive. Ils ne se sont pas vus depuis dix ans. Un drame les a séparés. Les voilà face à face pour régler un transfert de tombe suite à un problème de pollution, de poison… Mais le vrai poison n’est-il pas ailleurs pour ces deux écorchés de la vie ? Une pièce pleine d’espoir qui rappelle combien la parole est importante pour traverser et surmonter les aléas de la vie. Samedi 6 avril (19 h 30), dimanche 7 avril (17 heures) . Infos et réservations au 07 88 03 39 43.