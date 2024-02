Nauviale. Une nouvelle esthéticienne à Hygiènavie

Catherine Blain Bonnet, esthéticienne diplômée installée à Villecomtal depuis peu, renforcera l’équipe de Hygiènavie à partir du mois de mars. Elle sera présente à Nauviale les mardis et vendredis sur rendez-vous (06 52 58 38 40).

Spécialisée dans les soins du visage "Bio by Oxalia", elle propose, après diagnostic, des soins adaptés à chacun et à chaque type de peau. "Beauté du regard, massage bien – être, soin des mains et des pieds, maquillage, épilations, soins minceur… pour toutes ces prestations, l’ensemble des produits que j’utilise est de fabrication française et issu de l’agriculture biologique" indique Catherine qui, pour son arrivée à Nauviale, organise une journée promotionnelle le samedi 2 mars.

À cette occasion elle propose, sur inscription, un massage relaxant fléché de 30 minutes (détente tête, dos et bras) à un tarif de 25 € au lieu de 40 €., ainsi que des bons cadeaux pour des soins du visage ou du corps à – 10 %. Renseignements sur le site de Hygiènavie : www.hygienavie.fr : https