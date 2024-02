Nauviale. Un concours d’éloquence de haute volée

C’est au collège Pierre-Soulages que se déroulait la grande finale du concours d’éloquence organisée pour tous les élèves de troisième. Les élèves sélectionnés, trois par classe, se sont présentés devant un jury composé de Marie-Claude Testi, principale et de huit professeurs. Angoisse, crainte, attente, impatience, envie, indifférence plus ou moins feinte… les sensations se bousculaient dans la tête des douze orateurs avant de s’affronter dans une joute verbale d’une heure. Le moment d’appréhension passé, ils rivalisèrent de conviction, de persuasion, alternant les punchlines et les arguments de haute volée. Et comme il fallait bien gagner, tous les coups furent permis : critiques acerbes, interrogations rhétoriques, anaphores percutantes, cynisme assumé… s’allièrent, en connivence avec le public et le jury, aux provocations audacieuses humoristiques. Même si les victoires à l’applaudimètre consacrèrent tous les participants, le jury a rempli sa délicate mission en récompensant Juliette Mesmin, Alihuen Dassonville Vanhove et Nino Alibert.