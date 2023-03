Le football en fanfare, de nombreuses chanteuses : voici qui sont les personnalités préférées des 7-14 ans

Le classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans en France a été dévoilé, ce lundi 20 mars 2023. Footballeurs, chanteuses, acteurs : voici qui a la cote.

Qui à la cote auprès des jeunes ? Un classement réalisé par l'institut Ipsos pour Le Journal de Mickey révèle, ce 20 mars, qui sont les personnalités préférées des 7-14 ans en France.

Le ballon rond au sommet

Rayonnant ces dernières années avec un titre de champion du monde en 2018 et une finale il y a trois mois perdue contre l'Argentine, le football français domine très nettement ce classement. Olivier Giroud, Hugo Lloris et Kylian Mbappé occupent les trois premières places. Pour rappel, le gardien de but de Tottenham et capitaine de l'équipe de France a, pour sa part, pris sa retraite internationale.

Soprano, Thomas Pesquet, Michou...

Des profils variés viennent ensuite compléter le Top 10. C'est le chanteur Soprano qui se retrouve en quatrième position, avec un nouveau joueur des Bleus juste derrière : Antoine Griezmann. L'astronaute Thomas Pesquet est sixième, devant le YouTubeur Michou.

Le premier acteur préféré des 7-14 ans est Omar Sy, qui se classe au 8e rang, devant les rappeurs toulousains Bigflo et Oli. En 10e position, la tête d'affiche de l'émission "C'est pas sorcier" qui a animé nos téléviseurs pendant deux décennies : Jamy Gourmaud.

De nombreuses chanteuses

Les chanteuses sont aussi particulièrement appréciées par les jeunes. La première femme présente dans le classement est d'ailleurs Angèle (14e). Louane est 20e, Amel Bent se positionne au 28e rang, Jennifer au 31e et enfin Aya Nakamura occupe, elle, la 33e position.

Deux personnalités gravées dans le cœur des jeunes

Si d'autres personnalités comme Cyril Lignac (18e), Philippe Etchebest (26e) ou encore Nikos Aliagas (32e) ont également été distinguées, deux tapent particulièrement dans l'oeil des jeunes depuis des années.

En effet, depuis la première édition de ce classement, autrement dit en 2003, Mimie Mathy et Zinédine Zidane sont les seuls à y apparaître chaque année. En 2023, l'actrice se classe 29e, et l'ancien numéro 10 des Bleus est, lui, au 12e rang.