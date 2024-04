VIDEO. Quand Stéphane Bern rencontre dans la Drôme... les Plus beaux villages de France de l'Aveyron

104 des 176 maires ou délégués des Plus beaux villages de France étaient à Grignan dans la Drôme à l'occasion du tournage de l'émission "Le village préféré des Français" en compagnie de son présentateur vedette.



Ils sont dix en Aveyron, dix "Plus beaux villages de France" dont neuf qui se sont rendus par l'intermédiaire de leurs maires ou délégués chez un de leurs collègues de la Drôme, à Grignan, ces vendredi 12 et samedi 13 avril, rapporte Midi Libre. L'occasion de rencontrer les représentants de 104 autres Plus beaux villages sur les 176 que compte la France, pour une assemblée générale, mais aussi pourassister au tournage de l'émission de Stéphane Bern, "Le village préféré des Français".

Le présentateur vedette s'est invité à ces rencontres et s'est laissé prendre en photo par les représentants des Plus beaux villages de l'Aveyron.

Deux villages de l'Aveyron ont déjà concourru dans l'émission

Rappelons que deux de ces dix Plus beaux villages de France de l'Aveyron ont déjà participé au concours télévisé du village préféré des Français : Conques en 2013 (représentant à l'époque la région Midi-Pyrénées, classé 5e) et La Couvertoirade en 2018 (représentant l'Occitanie, classé 9e).

Cette année, c'est Collioure (Pyrénées-Orientales) qui représentera la région dans cette émission qui sera diffusée prochainement sur France 3. Un superbe petit port qui n'est pourtant pas classé comme Plus beau village de France...