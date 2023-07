Depuis Rodez, découvrez les dix villages aveyronnais classés parmi les Plus Beaux Villages de France. Suivez le guide.

L'Aveyron est le département qui compte le plus de communes classées Plus beaux villages de France.

Ce label est une association loi 1901 créée en 1982 dans le but de regrouper l’ensemble des petites communes de France présentant un certain cachet afin de les sortir de l’anonymat et de leur garantir quelques retombées économiques à travers un label touristique.

L'Occitanie en tête

Actuellement, il existe 168 commune labélisées réparties dans 70 départements. C’est la région Occitanie qui possède le plus de beaux villages (49) ainsi que, au niveau départements, l’Aveyron (et la Dordogne) avec dix communes retenues.

Qui sont les dix Plus beaux villages ?

Belcastel

Avec son vieux château fort bien restauré et ses vieilles maisons en pierre construites tout autour.

>> Pour plus d’infos : www.mairie-belcastel.fr

Brousse-le-Château

C’est un joli petit village ancien édifié en bordure du Tarn.

> Pour plus d’infos : www.brousselechateau.net

Conques-en-Rouergue

Une très belle étape sur les chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle qui possède l'une des plus jolies abbatiales du Sud-Ouest.

>> Pour plus d’infos : www.conques-en-rouergue.com/

Estaing

Cette petite cité médiévale des plus pittoresques est blottie au pied du château qui la domine et qui, durant des siècles, assura sa défense et sa protection.

>> Pour plus d’infos : www.estaing12.fr

La Couvertoirade

Ce petit village du Larzac abrite une belle commanderie des Templiers datant du XIIIe siècle.

>> Pour plus d’infos : lacouvertoirade.com

Najac

La bourgade médiévale et son imposant château perché dominent les gorges de l’Aveyron.

>> Pour plus d’infos : https://najac.fr/

Peyre

Ce village troglodytique (hameau de la commune de Comprégnac) est classé. Depuis ses abords on a un beau panorama sur le Viaduc de Millau.

>> Pour plus d’infos : www.tourisme-aveyron.com

Saint-Côme-d’Olt

C’est l'une des dix communes du département de l’Aveyron inscrite Plus beaux villages de France qui mérite une halte.

>> Pour plus d’infos : www.saint-come-olt.com

Sainte-Eulalie-d’Olt

Ce magnifique village est niché en bordure du Lot.

>> Pour plus d’infos : www.sainteeulaliedolt.fr

Sauveterre-de-Rouergue

Voici une ancienne bastide très bien conservée située à côté de Rodez et qui mérite la visite.

>> Pour plus d’infos : www.sauveterre-de-rouergue.fr