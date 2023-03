Florentin-la-Capelle. Un atelier "Peps Eureka" pour les aînés

Dans le cadre des actions de prévention menées et financées par M2P Midi-Pyrénées Prévention (association interrégimes Carsat, MSA et SSI de Midi-Pyrénées) et destinées aux séniors retraités de tous régimes, un atelier Peps Eureka Mémoire a démarré à Florentin-la-Capelle. En partenariat avec le club des aînés Les Genêts d’Or et le point info séniors Aubrac Cardalez et Viadène, ce programme est animé par Marie Cottier, animatrice diplômée, formée et agréée à ce titre.

En 10 séances sont abordés entre autres le fonctionnement de la mémoire, les stratégies de mémorisation, la stimulation et l’optimisation des capacités cérébrales. Peps Eureka est un programme de promotion et d’éducation à la santé qui intègre la mémoire dans un concept novateur et plus général de "Bonne santé cognitive". Il ne cible pas que la mémoire, mais le bien-être en général et le "mieux vivre" (c’est-à-dire un mieux-être dans sa tête et dans son corps).

Une quinzaine de participants motivés se retrouvent depuis le 6 février à la bibliothèque tous les lundis de 10 h à 12 h jusqu’au 17 avril. Marie Cottier leur propose des exercices individuels. La mise en commun des réponses est un moment de convivialité et qui n’est pas sans rappeler l’ambiance d’une salle de classe. Les résultats dépassent les attentes des participants. Beaucoup sont surpris d’avoir mieux retenu que ce qu’ils pensaient. Il s’agit donc d’un moment de rencontre très positif où, en prime, la bonne ambiance est au rendez-vous.

Pour contacter le point info seniors Aubrac Carladez Viadène : Marie Cottier au 05 65 48 15 04 ou 06 33 37 54 08 ou par mail pointinfoseniors@ccacv.fr