Quésaco : le 'clowncore', l'esthétique insolite qui rend la mode fun et décomplexée

(ETX Daily Up) - Le chic à la française a-t-il du souci à se faire ? Exit la mode sophistiquée et raffinée, temporairement tout du moins, place à un style plus bigarré qui fait la part belle à un patchwork de couleurs en tout genre. Une tendance qui a un nom, le 'clowncore', et qui fait déjà des millions d'adeptes sur les réseaux sociaux.

Qui dit période morose, dit volonté d'égayer son quotidien. Et cela passe (souvent) par la garde-robe, comme on a pu l'observer au sortir du confinement avec le 'dopamine dressing'. Les utilisateurs des réseaux sociaux vont encore plus loin aujourd'hui avec une esthétique inattendue, et pour le moins surprenante : le 'clowncore'. Comme son nom l'indique, il s'agit d'adopter les codes du personnage le plus comique de l'univers du cirque, avec un accent porté sur les couleurs vives, voire néon, les patchworks, et les associations de motifs et nuances les plus improbables.

On l'aura compris, avec cette tendance, il ne s'agit ni de se prendre au sérieux, ni de débarquer au bureau dans l'une de ces tenues ultra bariolées. Reste que les utilisateurs des réseaux sociaux, TikTok en tête, l'ont déjà testée - et adoptée - et en redemandent même à coups de looks tous plus inspirants les uns que les autres, de tutoriels, et même d'astuces pour tenter de mixer vêtements colorés et pièces plus casual, histoire de pouvoir assumer ce look au quotidien - ou presque. Le phénomène est tel que le hashtag #clowncore a déjà généré près de 500 millions de vues sur le réseau social chinois, et la tendance n'en est pourtant qu'à ses prémices.









Arlequin, Pierrot, Colombine… Les personnages les plus connus de la Commedia dell'arte sont tout particulièrement appréciés sur TikTok, et se révèlent être des sources d'inspiration inépuisables. Mais les utilisateurs se servent plus généralement des codes du cirque, en mettant l'accent sur des cheveux multicolores, des patchworks en tout genre, des imprimés enfantins, des collants bicolores, le fameux col fraise, et une tonne d'accessoires tout aussi vitaminés. Et c'est sans compter sur la mise en beauté qui, elle aussi, ne manque pas de faire sourire, relevant certainement davantage de la soirée costumée que du fameux chic à la française que le monde entier envie à l'Hexagone.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas les seuls à avoir adopter cette tendance d'un nouveau genre. Lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, en février dernier, les artistes masculins n'ont pas hésité à embrasser ces tenues bigarrées, à commencer par Harry Styles qui a fait une arrivée des plus remarquées sur le tapis rouge. Le chanteur britannique multirécompensé avait opté pour une une salopette au décolleté vertigineux, dévoilant torse et tatouages, entièrement recouverte de paillettes et de losanges, type Arlequin. Un look qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu. Et il n'était pas le seul, puisque Sam Smith a lui aussi opté, non pas pour une tenue clownesque, mais hautement dramatique, mettant à l'honneur les arts du spectacle.









Aussi incroyable que cela puisse paraître, la tendance 'clowncore' fait déjà l'unanimité, et semble même remettre les couleurs vitaminées, voire néon et flashy, au goût du jour. Un retour inattendu au regard des derniers défilés qui ont fait la part belle aux teintes les plus neutres. Ne reste plus qu'à oser, et porter aux nues cette esthétique des plus audacieuses qui, à défaut de paillettes, tend à mettre un peu de couleurs dans notre quotidien.