Attractivité : l’Aveyron et ses charmes présentés à des internes en médecine

On vous présente le but du programme baptisé "Découverte, gastronomie et territoire".

Le conseil départemental, à travers son Agence départementale de l’attractivité et du tourisme, organise, depuis 2017, un événement sportif exclusivement destiné aux internes en médecine. Le "WAA" (week-end adrénaline Aveyron), organisé en septembre, permet de faire découvrir le département et son cadre de vie aux internes en médecine qui n’ont pas encore eu l’occasion de venir en stage en Aveyron. "Tout est organisé et pris en charge pour qu’ils puissent découvrir notre territoire dans les meilleures conditions !", explique l’organisation. Aujourd’hui, dans ce même objectif, un nouveau programme baptisé "Découverte, gastronomie et territoire" a été mis en place. Le but, selon le Département, est de "tisser des liens, découvrir, explorer, échanger avec les Aveyronnais et se sentir accueilli, pour avoir envie de passer à la deuxième étape, l’installation". Cela a commencé dans le Nord-Aveyron, avec en point d’orgue, une participation à la randonnée "Les traces du fromage". Les internes ont pu également découvrir une exploitation agricole, le Gaec de Miquel. Jeune Montagne a, par la suite, organisé la visite de sa coopérative fromagère. Enfin, la communauté professionnelle territoriale de santé du Nord-Aveyron leur a présenté la Maison de santé pluri-professionnelle de Laguiole.