CARTE. Météo : fortes averses orageuses, instabilité, les conditions se dégradent ce vendredi 26 avril, 50 départements en vigilance jaune

Si ce vendredi 26 avril, les températures remontent enfin dans les moyennes de saison, et les épisodes de gel se terminent, les conditions se dégradent sur la majeure partie du pays avec la multiplication d'averses orageuses. Cinquante départements sont placés en jaune par Météo France.

50 départements sont placés en vigilance jaune ce vendredi 26 avril. Capture d'écran - Météo France

Dès ce matin, des averses parfois orageuses arrosent le Languedoc, surtout la basse vallée du Rhône et les Cévennes, jusqu'au lyonnais et au Var, la Bourgogne Franche-Comté et les frontières allemandes.

Elles sont passagèrement marquées en PACA, neigeuses à partir de 1300/1500 m sur le massif alpin, note Météo France. Une seconde zone de pluies ou averses gagne par la façade atlantique et s'étend de la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne et à la Basse-Normandie au cours de la matinée.

Ailleurs, les ondées sont éparses, quelques éclaircies sont observées sur le sud de l'Occitanie et au nord de la Seine. Dans l'après-midi, un temps sec avec un peu de soleil se rétablit du sud de la Bretagne au nord de l'Aquitaine, et des plaines du Languedoc à la basse vallée du Rhône.

Temps instable

Partout ailleurs, la journée se poursuit sous un temps instable, avec une succession de courtes éclaircies et d'averses parfois marquées et orageuses.

Aucune région n'est à l'abri d'un coup de tonnerre mais le risque orageux est un peu plus marqué du centre-est à la Bourgogne et du Centre-Val de Loire à la Normandie. Il touche la région parisienne en fin de journée.

De 12 à 15° C sur l'ensemble du pays dans l'après-midi

Au niveau des températures, elles sont en net redoux ce vendredi matin, bien qu'encore un peu fraîches au nord-est. On attend de 3 à 8°C sur la moitié nord et de 7 à 12°C sur la moitié sud.

On attend de 12 à 15°C sur l'ensemble du pays l'après-midi.

Enfin, ce vendredi matin, le risque de gelées ne concerne plus que les massifs.