METEO. De la pluie et encore des orages sur l'Occitanie et l'Alsace puis sur le centre-ouest ce lundi 6 mai, 70 départements en vigilance jaune

Le temps sera instable, pluvieux et plus frais sur la France pour ce lundi 6 mai, avant un retour timide et progressif du soleil par l'ouest le lendemain. On détaille.

Ce lundi 6 mai au petit matin, 10 et 13 départements d'Occitanie (sauf les Pyrénées-Orientales, le Gers et les Hautes-Pyrénées) étaient encore placés en vigilance jaune pour des orages qui ont sévi en majeure partie durant la nuit, comme 9 départements de l'est de la France.

Ensuite, un peu plus tard, des pluies circulent sur l'Occitanie, plus particulièrement sur le Languedoc. Les pluies sont plus marquées au nord, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Elles remontent par la suite jusqu'aux Hauts-de-France avant de se décaler hors de nos frontières en cours d'après-midi, alors qu'au sud et en Corse, ce sera plus sec bien que nuageux.

Après l'Occitanie, des orages entre Bretagne, Normandie et Paris

Dans l'ouest, détaille Météo France, le ciel est assez clément le matin de la Normandie au Centre et à la Nouvelle-Aquitaine, mais une zone d'averses qui se développe dès le matin en Bretagne va bientôt se généraliser à une large moitié ouest du pays. Des averses qui pourront être orageuses dans l'après-midi avec des pluies localement marquées, notamment de Poitou-Charentes au Pays de la Loire et à la Basse-Normandie. 27 de ces départements seront placés progressivement en vigilance jaune pour ces risques d'orages.

Une "goutte de froid" dans les températures

Cette zone d'averses provoquée par une "goutte de froid" au large de la Bretagne feront baisser légèrement les températures sur le pays par rapport à la veille. Au petit matin, on attend entre 7 et 13 degrés et au meilleur de la journée, les températures maximales ne dépassent généralement pas 14 à 18 degrés, avec 18 à 21 degrés sur le littoral méditerranéen et jusqu'à 26 degrés dans l'ouest de la Corse.

Encore des orages et un temps instable et plus frais, ce lundi. Météo France

Pluies, crues, avalanches : les autres vigilances jaunes du lundi

Avec les 46 départements qui seront tour à tour en vigilance jaune pour les orages ce lundi 6 mai, d'autres vigilances jaune vont s'appliquer pour la journée, parfois sur un même département.

Onze départements du centre-est, du Cantal à la Haute-Marne et autour de la vallée du Rhône, sont placés en vigilance jaune pour la pluie et les inondations.

Avec les fortes pluies de la nuit, 24 départements sont placés en vigilance jaune pour les crues, dont quatre en Occitanie :

Aveyron

Lot

Tarn-et-Garonne

Tarn

Enfin, huit départements alpins et pyrénéens sont encore (ou à nouveau) en vigilance jaune pour les risques d'avalanches (il purrait neiger sur les sommets à partir de 2 000 m ou plus) :