Aveyron : un motard et son passager grièvement blessés après une collision

L'accident s'est produit sur la RD 999, entre Vabres-l'Abbaye et Saint-Affrique, ce samedi 25 mars.

Ce samedi 25 mars, peu avant 15 heures, un accident de la route s’est produit sur la RD999, entre Vabres-l’Abbaye et Saint-Affrique, impliquant une voiture et une moto. Si la conductrice de l’automobile, une septuagénaire selon le Progrès Saint-Affricain, n’a pas été blessée, le pilote de la moto et son passager l’ont été plus sérieusement.

Souffrant d'un traumatisme à la jambe gauche, le pilote a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Roquefort et de Millau puis évacué vers aux urgences de l'hôpital de Saint-Affrique. Son passager, un homme âgé de 25 ans, a été héliporté dans un état grave vers le CHU de Montpellier. Selon Midi Libre, son casque a été brisé lors de l'accident.

Plus d'une dizaine de pompiers et presque autant de gendarmes sont intervenus sur les lieux.

Les causes de cet accident restent à définir, mais selon l'hebdomadaire local, la conductrice aurait tenté de faire un demi-tour pour reprendre la direction de SAint-Affrique après s'être garée au bout d'une voie verte.