JO 2024 : la Ville de Paris engage des volontaires

Les jeunes qui rêvent de travailler à Paris ou d'assister à des épreuves olympiques peuvent le faire grâce au volontariat. Plus de 5000 volontaires seront engagés par la Ville de Paris pour aider et accueillir le public. Les volontaires auront une formation pour ce faire.

Pour accueillir, orienter et conseiller les visiteurs dans la capitale et leur permettre de vivre la meilleure expérience, la Ville de Paris mobilisera la Team Paris des Volontaires des Jeux : 5 300 volontaires déployés dans l’espace public, en complément des 45 000 volontaires de Paris 2024.

Les volontaires des Jeux représenteront Paris 2024 aux yeux des athlètes, des spectateurs et de toutes les parties prenantes des Jeux sur l’ensemble des sites officiels (sites de compétition, Village des athlètes, aéroports…) et pour les autres acteurs dont ils faciliteront le travail, comme les journalistes. Ils incarneront le visage de la capitale, avec trois objectifs : un engagement concret de ses habitants ; un accueil exemplaire des visiteurs contribuant au rayonnement de Paris ; un héritage solidaire et à impact positif au bénéfice de la Ville et de ses habitants, enrichis par la qualité des rencontres permises par cet événement mondial.

Il y a de nombreuses places à prendre encore. Inscrivez-vous. Une formation sera donnée aux personnes sélectionnées.