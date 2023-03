Les microplastiques détraquent le système digestif des oiseaux marins

(AFP) - Les scientifiques savent depuis longtemps que les oiseaux marins ingèrent des microplastiques en les confondant avec de la nourriture. Et selon une étude publiée lundi, ces déchets ne se contentent pas d'obstruer ou de transiter par l'estomac, mais perturbent aussi l'équilibre de l'ensemble du système digestif.

En étudiant le tube digestif de deux espèces d'oiseaux marins de l'Atlantique, le fulmar boréal et le puffin cendré, les chercheurs ont constaté que les minuscules particules de plastique détraquaient leur microbiome - ensemble complexe de micro-organismes, comprenant de bonnes et de mauvaises bactéries.

En gros, plus l'oiseau ingère de microplastiques, plus les bactéries gastriques, pour la plupart bénéfiques, diminuent, tandis que prolifèrent les agents potentiellement pathogènes.

L'étude publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution montre également une augmentation des microbes résistants aux antibiotiques et révèle que certains types de microplastiques pourraient également libérer des substances chimiques qui perturbent le microbiome intestinal des oiseaux.

Les microplastiques, issus de la décomposition des produits plastiques dans l'environnement, se retrouvent à travers le monde, des fosses océaniques les plus profondes au sommet du mont Everest, et dans la plupart des chaînes alimentaires animales. Chez l'homme, des traces ont été détectées dans le sang, le lait maternel et le placenta.

L'étude confirme des résultats antérieurs selon lesquels l'ingestion prolongée de microplastiques provoque ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bactéries saines et les bactéries nocives de l'appareil digestif.

Ses implications peuvent être considérables car, comme les oiseaux, de nombreuses espèces, dont l'homme, ont un microbiome important au sein de leur système digestif.

"C'est toute une symbiose qui s'opère, aussi bien chez les oiseaux que chez les humains", a souligné auprès de l'AFP Gloria Fackelmann, de l'université d'Ulm (Allemagne), autrice principal de l'étude.

La diversité de cette flore intestinale est souvent gage d'une bonne digestion et aide au renforcement du système immunitaire. Mais certaines de ces bactéries et microbes peuvent aussi avoir un effet délétère sur la santé et provoquer des maladies, même si pour le moment l'effet précis de chacun d'entre eux sur l'organisme est encore mal défini.

Mais dans l'ensemble, de plus en plus d'études mettent en évidence les effets néfastes des microplastiques - diamètre inférieur à cinq millimètres - sur la santé des animaux.

Chez l'homme, leur présence peut provoquer des réactions allergiques et des dégradations cellulaires et les substances chimiques qu'ils contiennent ont également été associées à des risques accrus de cancer, à des problèmes de reproduction et à des mutations de l'ADN.

Les auteurs de l'étude espèrent que leurs découvertes chez les oiseaux de mer donneront lieu à des études connexes chez l'homme.

"Si cette substance fabriquée par l'homme (le plastique) peut modifier notre microbiome, je pense que cela devrait faire réfléchir les gens", a déclaré Mme Fackelmann.