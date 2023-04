Aveyron : Esta Poulit fait son festival depuis déjà dix ans !

Pour le dixième anniversaire d’Esta Poulit, la jeune équipe du comité des fêtes d’Auzits a décidé de mettre les watts…Le festival débutera samedi 8 avril, avec un concert (complet) de Nadau, et se poursuivra les 14 et 15 avril avec Tagada Jones, Goulamas’k, Outrage, Los Tres Puntoset plusieurs autres groupes et artistes.

"C’est vite passé." Comme d’autres bénévoles présents depuis le début, Romain Lagarrigue, l’une des chevilles ouvrières du festival Esta Poulit n’a pas vraiment vu le temps défiler.

Dix ans déjà. Dix ans, en effet, qu’une poignée de jeunes du comité des fêtes du village ont décidé de relancer la machine après que le Festiv’Auzits n’a pas survécu.

Autant dire que l’équipe d’Esta Poulit a décidé de fêter ce dixième anniversaire en beauté. Même si les temps des petits festivals qui n’ont pas de gros moyens sont devenus difficiles. "Les cachets des artistes sont de plus en plus élevés alors que les budgets des familles sont revus à la baisse", observe Romain. Ce dernier ne cache pas, d’ailleurs, que cette édition va constituer un vrai test pour l’équipe organisatrice, qui engage un budget particulièrement conséquent de 70 000 €.

En espérant, bien sûr, que le public remplira copieusement le chapiteau, ce qui sera déjà le cas ce samedi 8 avril pour les trois coups d’Esta Poulit, avec Nadau, les 600 places assises ayant rapidement trouvé preneurs, parmi les nombreux fidèles du groupe gascon béarnais, qui occupe la scène occitane depuis cinquante ans…

Festif et convivial

Depuis le début l’équipe d’Esta Poulit mise sur la convivialité, en essayant de conjuguer ruralité et lien social, par le biais de l’animation culturelle et musicale. Une ambiance familiale et festive particulièrement appréciée, à la fois par le public et les nombreux groupes qui se sont succédé sur la scène auzitaine. De Marcel et son Orchestre aux Hurlements d’Léo, en passant par les Fatal Picards, Mauresca, Goulamas’k, qui revient en force cette année, Bob’s not dead, Sidi Wacho, La P’tite fumée et l’on en passe… Preuve que le rock a aussi toute sa place dans la campagne aveyronnaise.

Une solide équipe de bénévoles

Soutenu par le Département, la Région, la municipalité et de nombreux partenaires, Esta Poulit peut s’appuyer sur une solide équipe d’une soixantaine de bénévoles, dont une quinzaine de jeunes du village, dont les parents étaient déjà du Fetiv’Auzits. Une relève particulièrement appréciée par les Esta Poulit de la première heure.

Rock, ska, accordéon et électro

Le festival débutera fort le vendredi 14 avril avec trois groupes de la scène punk rock : Tagada Jones, Kurt 137 et Outrage. Le festival se poursuivra le samedi avec le ska rock trade de Goulamas’k, le ska punk de Los Tres Puntos, la musique afro latine d’Onda Ya et l’accordéon électro de Grayssoker. La Vieille Dame, le groupe d’aqui sera également de cette édition anniversaire, en première partie et fin de soirée. Pour n’oublier personne, diverses animations pour les enfants, un récital de Petit Jeremy, jeune chanteur millavois, candidat de The Voice en 2020, ainsi qu’un marché artisanal animeront le village le samedi après-midi.

Comme pour chaque édition, l’on pourra bien évidemment se restaurer et camper sur place. Des navettes de bus gratuites sont également prévues au départ de Decazeville et Rodez. Pour les concerts du vendredi et du samedi, les 200 premières places seront vendues 12 € (15 € les autres et 24 € le pass pour les deux soirs).

Que la fête soit belle.