Réquista. La fête de la brebis se prépare activement

Depuis le mois de novembre, la fête de la brebis édition 2023 se prépare, et les bénévoles de chaque commission œuvrent pour préparer cette nouvelle fête : le salon du livre est complet depuis longtemps avec la présence de 35 écrivains, et parmi eux Jean Lassalle, le circuit de la ronde de la brebis est finalisé, les chars sont en construction dans les villages du territoire sur le thème des insectes et des petites bêtes, onze chars au total qui défileront dans la rue principale.

Les animations de rue sont presque calées : tonte, traite, parage d’onglons, passage du troupeau, groupes musicaux, le repas géré Marie-Jo est aussi et toujours d’actualité. Mais tout n’est pas terminé le côté publicité a occupé une partie de la réunion car la fête ne peut avoir lieu sans sponsoring, d’autant plus que, cette année, le prix des matières premières augmente.

La fête est dans deux mois mais il y a encore du travail. En tout cas, les bénévoles des communes concernées donnent de leur temps pour l’organisation de la manifestation. La porte est ouverte et si cela vous intéresse n’hésitez pas à rejoindre l’équipe organisatrice lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 24 avril, à 20 h 30, à la salle de la communauté de communes.