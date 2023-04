Tombé dans un port de plaisance, l'animal galère durant de longues minutes pour réussir à rejoindre la terre ferme.

La scène a été tournée en début d'après-midi lundi 10 avril par une équipe de France 3 Normandie qui se trouvait sur place quand un infortuné chevreuil est tombé dans le port de plaisance de Courseulles-sur-Mer dans le département du Calvados.

D'une rive à l'autre

Nageant inlassablement durant une bonne dizaine de minutes d'une rive à l'autre et après plusieurs tentatives pour regagner la terre ferme, le courageux cervidé qui s'en est tiré sûrement avec une belle frayeur, a réussi à s'extirper de ce mauvais pas en sortant de l'eau pour rejoindre à toute vitesse de bien plus familiers bois et sous bois.