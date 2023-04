Le "stay at home husband", ce mari au foyer qui s’assume pleinement

(ETX Daily Up) - Le "Stay at home husband", est un mari qui décide de rester à la maison pour s’occuper des tâches domestiques, des enfants, du foyer. Un rôle pas toujours évident à assumer mais que certains hommes au foyer ont décidé de mettre en scène sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos totalisent des millions de vues, notamment sur TikTok, accompagnées, parfois, de critiques et d'incompréhension.

Après les femmes au foyer nostalgiques des années 50, c’est au tour des maris ou petits amis au foyer de se faire une place sur les réseaux sociaux. Ils passent le balai, font les courses, s’occupent des lessives et préparent à manger pour leur dulcinée. Sur les réseaux sociaux, on les appelle les "stay at home husbands", les "maris au foyer" en français. En défilant sur TikTok, on constate qu’ils sont de plus en plus nombreux à sortir de l’ombre. Sur le réseau social chinois, le hashtag #stayathomehusband cumule près de 144 millions de vues. Leur but ? Montrer que les hommes au foyer n’ont pas honte de leur statut social.

Parmi ces comptes de maris au foyer, le plus populaire est celui tenu par le couple californien, Maya and Hunter, suivi par plus d’un million d’abonnés. C’est après avoir remarqué un manque de visibilité des maris au foyer, que Hunter s’est décidé à montrer son quotidien. Tout a commencé en avril 2022, lorsque le couple devient viral sur la toile après une vidéo, intitulée "Un jour dans la vie d’un mari au foyer" totalisant 1,6 million de vues. Dans cette vidéo, Hunter se rend au magasin faire des courses et achète des fleurs pour sa femme qu’il met dans un vase. Il passe l’aspirateur, pendant que sa femme se détend sur le canapé. Sa devise : "Suivez-moi pour renverser la patriarchie".

Leur compte n’a pas tardé à recevoir une flopée de commentaires positifs : "J’adore votre relation, vous travaillez comme une équipe", "Où trouver un homme comme le tien?". Malgré cette bonne réception, les hommes au foyer comme Hunter restent tout de même perçus négativement par certains socionautes. Dans un entretien accordé au média Buzzfeed, Hunter confie : "Nous avons l’intention de continuer à diffuser notre message d'égalité dans une relation malgré quelques commentaires haineux car, en fin de compte, nous croyons vraiment qu'un partenariat doit être égal pour réussir". En se mettant en scène en parfait "househusbands", ces hommes sont confrontés à des remarques sexistes et misogynes remettant en question leur statut 'd'homme'.

Pendant plusieurs décennies, les maris représentaient la principale source de revenu du foyer. Ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. Les femmes peuvent même contribuer plus que leur conjoint aux finances du foyer. La proportion de femmes américaines qui gagnent plus que leurs conjoints a augmenté pendant ces dernières décennies, passant de 4% en 1970 à 22% en 2007, selon des statistiques du Pew Research Center.

Suite à l’engouement autour du couple de Maya et Hunter, d’autres comptes sur TikTok ont vu le jour. Il y a par exemple le compte @noahsimonian (45 000 abonnés), tenu par Noah, un homme marié à une contrôleuse d’accès des aéroports qui se filme en train de passer une journée en tant que mari au foyer. "Ta femme est ton mari", "Tu n’as juste pas de travail", peut-on lire dans les commentaires postés en dessous de ses vidéos. Mais comme l’explique Noah dans l’une de ses vidéos, il ne recherche pas d’emploi, car sa femme souhaite être la seule à ramener des revenus au sein de leur foyer. Un choix parfaitement assumé, dont il en fait la dérision sans complexe.





Le compte de Layla The Nurse montre une infirmière et son mari au foyer, originaires de Virginie. En 2020, elle explique dans l’une de ses vidéos que son mari a quitté son travail afin de lui permettre de vivre son rêve d’infirmière remplaçante, qui requiert des déplacements constants. Il s’occupe désormais des finances de leur maison et s’occupe des tâches domestiques pendant qu’elle travaille à l’hôpital.

Cette nouvelle médiatisation des hommes au foyer souhaite montrer que le mari comme la femme peuvent tout deux contribuer au bon fonctionnement d’un ménage, et faire face aux préjugés. D'autres vidéos plus humoristiques n'hésitent pas à décomplexer ce statut de mari au foyer. Une série de vidéos appelées "Est ce que vous seriez un mari au foyer si votre femme gagnait 500.000 dollars par an ?" est également devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant que n'importe quel homme pourrait devenir homme au foyer du jour au lendemain. Selon une étude de 2015 réalisée par le Boston College Center for Work and Family, la moitié des hommes Milleniaux seraient prêts à arrêter de travailler si leur femme gagnait suffisamment d’argent.

Dans la culture, les personnages d’hommes au foyer sont également plus visibles. Comme celui de George Nakai dans la série Netflix "Acharnés". Ce mari au foyer a sacrifié sa carrière d'artiste afin de permettre à sa femme de créer sa propre galerie. Il est aussi la cible de critiques de la part des autres personnages, pour son statut social, lui reprochant de faire le rôle de la "femme'". Et sur les réseaux sociaux, ce personnage est aussi critiqué. "Mais comment George va-t-il gagner de l'argent une fois qu'ils auront rompu ? Sûrement pas avec son art moche", peut-on lire dans un tweet. Un autre tweet dit : "George est un homme sans talent, qui maintient Junie au sol. Divorcer était sa bénédiction. " Et un autre internaute ajoute : "Je ne vais pas être aussi dur avec George que tout le monde. C'est un imbécile mais si les rôles étaient inversés, il serait simplement considéré comme une demoiselle en détresse ménagère qui se sentait seule".