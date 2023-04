Voici le pays d'Europe où les habitants ont la libido la plus élevée

(ETX Daily Up) - Attribuer une note à sa libido : voici le défi qui a été lancé à 22 000 personnes à travers le monde. Les auteurs de ce sondage ont ensuite établi un classement des pays où les Européens se sont auto-attribués les notes les plus généreuses.

Sur une échelle de 0 à 10, à combien estimez-vous votre libido ? Une question que la marque de sextoys Womanizer a posé à 22 000 personnes à travers le monde. L'objectif de ce classement : déterminer dans quel pays les femmes et les hommes ont l'appétit sexuel le plus élevé ! Et la première place est attribuée... aux habitants d'Hong-Kong, avec une note de 7,16 sur 10. Les pays qui lui emboîtent le pas sont tous situés en Europe : d'abord l’Italie (6,93), suivie de l’Espagne (6,91), puis de la France qui ferme la marche de ce top 3 européen, avec une note de 6,24/10. En queue de peloton, on retrouve les Japonais qui écopent de la note la plus basse du classement, tous pays confondus (4,73/10).

Bien que la question de la libido reste largement subjective, les auteurs de l'enquête ont toutefois certains critères déterminants en fonction des répondants, tels que l'âge des personnes interrogées. La génération la plus susceptible de déclarer avoir "une forte libido" est par exemple celle des 25-34 ans (6,73/10), suivie des 35-44 ans (6,68/10). Le Royaume-Uni fait toutefois exception : dans ce pays, les 18-24 ans sont ceux qui disent avoir l'appétit sexuel le plus élevé.

Les auteurs de l'enquête pointent également des différences dans les réponses qui peuvent varier en fonction du genre des répondants. "Il est probable que les hommes soient plus disposés à dire qu'ils ont une libido plus élevée et vice versa pour les femmes, car des notions dépassées autour de la sexualité féminine (et masculine) existent toujours", commente Annabelle Knight, experte en sexe et en relations pour Womanizer. L'enquête note toutefois un "écart de libido" de 12% en faveur des hommes (6,53/10, contre 5,76/10 pour les femmes).

Les inégalités de genre liées au plaisir sexuel ne se cantonnent pas qu'à la libido, rappelle Womanizer, qui attire aussi l'attention sur l'existence d'un "fossé masturbatoire" entre les hommes et les femmes. En 2020, la marque a lancé la journée mondiale de la masturbation égalitaire, avec la publication d'une enquête réalisée auprès de 6 000 personnes dans 12 pays du monde, révélant que les femmes se masturbaient trois fois moins que les hommes. Mais, bonne nouvelle : cet écart vise à se réduire puisqu'il est passé à 47% en 2022, contre 62% en 2021 !