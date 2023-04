De belles éclaircies malgré le vent : les prévisions météo du week-end à Rodez et en Aveyron

Le dernier week-end avant les vacances en Aveyron se déroulera sous de belles éclaircies, malgré un vent qui se montrera très présent samedi 15 et dimanche 16 avril. Les prévisions.

Les vacances ne sont pas encore là pour les Aveyronnais. Ils devront attendre l'avant-dernier week-end d'avril pour pouvoir y goûter. Pour patienter, ces samedi 15 et dimanche 16 avril 2023, le département pourra tout de même compter sur un bel allié : le soleil ! Mais il ne viendra pas seul...

Belles éclaircies à Rodez

Globalement, le temps sera plutôt clément sur le Piton. Si des averses pourront tomber samedi matin, des éclaircies prendront rapidement le relais. La température maximale sera de 9°C, ce 15 avril. Mais Rodez devra aussi composer avec le vent. Des rafales comprises entre 45 et 50 km/h se présenteront le matin et l'après-midi.

De belles éclaircies à Rodez, samedi 15 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Dimanche, la journée commencera avec de gros nuages, avant que de nouvelles éclaircies n'arrivent de nouveau pour égayer la journée. 12°C sont attendus au plus fort de ce 16 avril, où des rafales, cette fois-ci autour de 40 km/h, sont également prévues par Météo France.

Encore de belles éclaircies et des températures supérieures à la veille, dimanche, à Rodez. Météo France - Capture d'écran

L'Aveyron plutôt gâté

Le département vivra un week-end au rythme ruthénois. De très belles éclaircies sont annoncées sur la totalité du territoire aveyronnais, samedi, avec des températures maximales de 13°C à Villefranche-de-Rouergue, 12°C à Saint-Affrique et Espalion, et 11°C à Entraygues-sur-Truyère, Millau et Nant.

L'Aveyron vivra une belle journée, samedi 15 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Bis repetita pour dimanche, avec un mercure qui va connaître la même tendance qu'à Rodez : il augmentera dans tout le département ! Le thermomètre affichera 16°C à Espalion, 15°C à Villefranche-de-Rouergue, et 14°C à Entraygues-sur-Truyère, Saint-Affrique, Millau et Nant.