Chemin de croix : les fidèles se sont retrouvés à la chapelle du Fort

Vendredi dernier, ce n’était pas un chemin de croix classique qui était à l’ordre du jour pour la quarantaine de fidèles présents, et de plus "le fait que la date soit avancée d’une semaine a quelque peu perturbé les fidèles", comme le laissaient entendre certains d’entre eux.

Le père Daniel et l’équipe de Laïcs locale de la paroisse Saint-Éloi du bassin étaient à l’initiative de cette rencontre. "La procession du Vendredi Saint sur la Golgotha aubinois n’est pas proscrite" assure le Père Daniel qui poursuivait : "Tous les vendredis de Carême, chaque église satellite de la paroisse Saint-Éloi du Bassin organise son propre chemin de croix. Le Vendredi Saint, on fait l’adoration de la Croix, pour rappeler la mort de Jésus crucifié à Jérusalem. Le Jeudi Saint en revanche c’est la fête des prêtres. C’est le jour où Jésus pour le repas de la Pâques juive, a présenté à ses disciples du pain et du vin, en disant "ceci est mon corps et ceci est mon sang. Pour terminer, j’ajouterai que nous réservons plusieurs surprises à nos fidèles".