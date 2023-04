Comment gagner de l’argent en poussant ChatGPT jusque dans ses derniers retranchements

(ETX Daily Up) - OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, lance un programme de recherche de failles de sécurité qui pourrait permettre aux internautes de gagner jusqu'à 20000 dollars. La mission ? Trouver de grosses vulnérabilités dans le fonctionnement du robot conversationnel.

Ce programme est destiné à rémunérer toute personne mettant en exergue des failles de sécurité et autres vulnérabilités. Les gains s'élèvent de 200 à 20000 dollars, selon le degré de dangerosité de la faible découverte.

La chasse aux bugs est ouverte

OpenAI apprécierait que des "hackers éthiques" soutiennent cette démarche et viennent les aider à sécuriser leurs outils, en maintenant élevées leurs normes de confidentialité et de sécurité auprès des millions d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde. Un formulaire leur permet d'ores et déjà de remonter d'éventuelles failles. La récompense variera quant à elle en fonction bien sûr du type de vulnérabilité, mais aussi en fonction de sa probabilité ou de son impact, à la seule discrétion d'OpenAI.

A aucun moment il n'est question de juger de la qualité ou de la pertinence des réponses. Ce qui intéresse les équipes techniques relève plutôt ici de problèmes d'authentification, d'autorisation, de paiement ou d'exposition des données.

Le but est évidemment d'améliorer la sécurité globale de ChatGPT. Il faut dire que le robot conversationnel se trouve actuellement dans l'oeil du cyclone, entre les craintes liées aux risques de manipulation et celles de divulgation de données personnelles sensibles. A défaut de devenir "prompt engineer", vous pouvez tout de même espérer gagner un peu d'argent grâce à ChatGPT.

Découvrir le programme : bugcrowd.com/openai