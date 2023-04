Pourquoi McDo change la recette de ses burgers

(ETX Daily Up) - La dernière fois que le géant de la restauration rapide a touché à la recette de ses burgers, c'était en 2018 lorsqu'il décide de préférer la viande fraîche. Désormais, McDo entend ravir les consommateurs avec de meilleurs empilages en suivant de nouveaux principes de cuisson et de préparation.

Des buns plus moelleux et fraîchement toastés pour toujours obtenir cette couleur dorée iconique, du fromage plus fondant, des oignons plus juteux et davantage caramélisés... Ces améliorations auraient pu passer inaperçues. Sauf qu'elles ne concernent pas n'importe quel acteur de la restauration. McDonald's a décidé de réviser certaines étapes de cuisson de ses burgers. Une annonce tombée il y a quelques heures dans un communiqué officiel en provenance du siège de Chicago et qui ne laissera pas de marbre les fans de la marque, ne serait-ce que parce que cette dernière promet d'ajouter davantage de sauce BigMac dans ses sandwichs concernés. L'iconique empilage de McDo n'est pourtant pas le seul à subir ces ajustements. Cheeseburger, double cheeseburger et hamburger devront aussi répondre aux mêmes "normes".

"Nous avons constaté que de petits changements, comme peaufiner notre processus pour obtenir un fromage plus chaud et plus fondant et ajuster nos réglages de gril pour une meilleure saisie, ajoutaient une grande différence pour rendre nos hamburgers plus savoureux que jamais", indique Chad Schafer, le directeur principal de l'innovation culinaire, pour expliquer les motivations qui ont poussé McDo à opter pour ces changements. Avant de lancer ces modifications, le géant de la restauration rapide les a testées dans ses restaurants australiens, belges et canadiens. L'adaptation est désormais officielle avec un déploiement de ces nouvelles conditions de cuisson et de préparation imposées aux équipes des restaurants situés sur la côte ouest des Etats-Unis, dont Los Angeles, Seattle, Portland ou encore San Francisco. D'ici fin 2024, l'ensemble des Etats-Unis adoptera ces nouveaux principes pour préparer les hamburgers.

McDonald's ne précise pas les autres marchés qui seront concernés par ces modifications. Quoi qu'il en soit, ces améliorations sont importantes, car la dernière fois que le géant a touché à sa recette remonte à 2018, lorsque l'entreprise de Chicago décide d'abandonner le boeuf congelé pour préférer la viande fraîche.

Si McDo veut rendre meilleurs ses burgers, ces ajustements correspondent surtout aux principes de préparation employés déjà par ses concurrents tels que Burger King ou Five Guys. A en croire le PDG Chris Kempczinski, cité par CNN, il s'agit aussi de se concentrer sur les produits emblématiques qui ont fait le succès de la chaîne de restauration rapide. "Dans un environnement où nos clients recherchent le simple et le familier, nos éléments de menu de base n'ont jamais été aussi pertinents", a-t-il indiqué à la chaîne de télévision américaine. D'après cette dernière, McDo préférerait s'engager dans cette voie plutôt que de lancer de nouveaux produits afin de maintenir des process de fabrication plus simples et de ne pas générer de problèmes au sein des équipes. D'ailleurs, la chaîne de restauration rapide a récemment utilisé un autre de ses produits phares et historiques, le Happy Meal, pour alimenter le buzz lorsqu'elle entretient sa communication autour d'une édition de ce menu, d'habitude conçu pour les enfants, réservée aux adultes.

Enfin, il ne faudrait pas interpréter ces modifications dans la recette comme un moyen de rattraper les fans. Car McDo séduit toujours autant de consommateurs dans le monde. La fréquentation de ses restaurants a en effet augmenté de 12,6% en 2022. Sous l'effet de l'inflation, les prix des menus avaient pourtant bien augmenté l'année dernière.