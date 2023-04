Sénergues. Le comité des fêtes prépare l’été 2023

Après avoir assuré la buvette lors du rallye du Vallon de Marcillac le 26 mars et régalé les enfants avec la chasse aux œufs de Pâques, place maintenant au feu de la Saint-Jean et à la fête d’été.

Afin de préparer ces échéances Magali Sirvin, présidente du comité des fêtes, a réuni sa joyeuse mais efficace bande ce samedi 15 avril. Il a été décidé que le feu de la Saint-Jean aura lieu le vendredi 16 juin autour du verre de l’amitié et une buvette avec animation musicale.

Cette date un peu avancée a été choisie exprès afin de ne pas interférer avec d’autres manifestations similaires dans les villages voisins et amis.

C’est la fête d’été qui a été au centre des échanges de cette réunion. Elle débutera dès le jeudi 13 juillet en soirée avec le Marché Gourmand qui se déroulera sur la placette derrière l église. Le vendredi 14 juillet sera réservé aux festivités de la Fête Nationale avec le vin d’honneur de la municipalité.

Les bénévoles du comité en profiteront pour préparer et aménager tous les lieux d’animation de ce week-end festif. Le samedi commencera dès le matin avec le 3e Trail des Sénergumènes et la rando. L’après-midi se déroulera au terrain de quilles un amical concours de pétanque en doublettes et le soir la traditionnelle Paella animée par le groupe Lol. En raison du succès grandissant de cette soirée les inscriptions seront mises en place comme les années précédentes. Le dimanche matin le traditionnel petit-déjeuner aux tripous, tête de veau sera suivi par la messe dominicale.

Les vieilles bielles accueilleront les paroissiens à l’issue de la cérémonie. Elles s’exposeront tout l’après-midi avant de défiler dans les rues du village après celui des vélos fleuris des enfants. Une animation avec bandas est prévue pour animer cette fête qui se continuera avec l’aligot géant avec le retour de la proposition sous forme de plateau-repas.

Une possibilité de réservation sera proposée. Il sera servi dans le cadre majestueux de la place du château. Et pour clore ces quatre jours de festivités un feu d’artifice mettra en valeur le village et la tour du château.