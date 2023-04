Paris : la Porte de la Chapelle en travaux avant les Jeux de Paris 2024

Pistes cyclables, promenade piétonne, végétalisation, Arena… Le réaménagement de la porte de la Chapelle (18e) se poursuit jusqu’en mars 2024.

Une nouvelle page s'ouvre pour la porte de la Chapelle (18e). Cette porte emblématique du Nord parisien accueillera en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques, avec l’organisation de plusieurs épreuves à l’Arena, actuellement en pleine construction. Mais les aménagements ne s’arrêtent pas à l'entrée de la nouvelle salle de 8000 places et de ses deux gymnases : ce sont tous les environs de la porte, un quartier en pleine transformation, qui vont connaître un renouveau d’ici les Jeux. Les chantiers se poursuivent jusqu’en mars 2024.

Cet axe majeur du quartier va être métamorphosé en une vaste promenade. Aménagement de pistes cyclables, réduction de la place de la voiture, végétalisation, nouvel éclairage public… La rue de la Chapelle bénéficiera des mêmes aménagements que les grandes avenues de la capitale : dalles en granit (produit en France), kiosques et colonnes Morris, bancs contemporains et bancs Davioud, alignement de platanes… L’ancien rond-point de la Chapelle va aussi changer de visage, avec plus de place laissée à la végétation et plus d’espace pour les piétons.

Travaux d’infrastructure : du 13 mars 2023 à fin décembre 2023

- Secteur Nord – partie sud : du 13 mars à fin août 2023

- Secteur Nord – partie nord : de mi-juin à fin 2023

- Secteur Sud – ilot central : de mi-avril à juillet 2023

- Avenue de la porte de la Chapelle, rive Est, sens sortant de Paris : fermetures de voies prévues :

1- la bretelle d’accès au boulevard périphérique reste fermée dans le cadre des travaux de l’Arena jusqu’au 30 septembre 2023

2- du 19 juin au 9 juillet : travaux côté accès autoroute A1 avec fermeture accès A1 depuis la porte de la Chapelle et déviation de la circulation et des lignes de bus 350 et 252

3- du 9 juillet au 25 août : travaux côté accès avenue du Président Wilson : fermeture de l’accès à l’avenue du Président Wilson à Saint-Denis et fermeture de la bretelle de sortie du boulevard périphérique extérieur vers Paris et Saint-Denis ; l’accès à l’impasse Marteau sera maintenu, déviation de la ligne 153 et suppression de l’arrêt « Abeille » de la Traverse Ney-Flandre

Voie de sortie de l’autoroute A1, sens entrant dans Paris : de mi-avril à fin juin 2023

Avenue de la porte de la Chapelle – rive Ouest, sens entrant dans Paris : de mars à décembre 2023