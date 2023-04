En images, retour sur un petit moment magique pour le rappeur ruthénois Lombre au Zénith de Toulouse

Le rappeur s'est produit le samedi 15 avril en première partie de Big Flo et Oli.



On ne résiste pas à la tentation de publier cette image prise samedi dernier lors du concert du rappeur ruthénois, Lombre, au zénith de Toulouse, en première partie de Bigflo et Oli. "Ce n’est pas simple de redescendre d’un nuage" souffle le chanteur qui sortira son premier album, "Ailleurs" le 12 mai. Et se prépare à un très bel été avec notamment des concerts à Paris (La Maroquuinerie le 23 mai), Toulouse (Le Rex, le 25 mai), le festival champs libre de Saint-Chély-d’Apcher le 7 juillet, Thonon-les-Bains en première partie d’Orelsan le 13 juillet et bien sûr Rodez et le F’Estivada le 24 juillet au haras en première partie de Soprano.