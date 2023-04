Occitanie : le dada de ce trio de voleurs était de dérober des selles de cheval

L'affaire s'est déroulée entre janvier 2023 et ce mois d'avril dans le Gard.



Le trio était bien organisée : un voleur, son complice et un revendeur. Mais l'objet de convoitise de ces voleurs était plutôt original, puisqu'ils s'étaient spécialisés dans le vol de selles de cheval, et opéraient dans le Gard depuis janvier 2023. Une "petite entreprise" illégale tournant autour de l'équitation qui a été démantelée en ce début de semaine par les gendarmes du Gard.

Ceux-ci sont intervenus dans un centre équestre de Marguerittes, près de Nîmes, et ont mis en garde à vue un individu qui a immédiatement reconnu les faits. Cinq selles de cheval volées se trouveaient dans le coffre de son véhicule. De nouvelles investigations ont permis d'interpeller ses deux complices, dont au moins un était un ancien employé de centre équestre, et de retrouver 12 nouvelles selles volées, ainsi que du matériel d'équitation et de bricolage.

Un commerce apparemment rentable, le prix d'une selle dite "synthétique" allant de 200 à 2 000€, et entre 700 et 4 000€ pour une selle en cuir.

Ce trio un peu trop "cavalier" sera donc convoqué devant le tribunal correctionnel pour vol et recel... de selles.