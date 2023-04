Paris : les Kiosques en fête attendent leurs musiciens !

Kiosques en Fête, ce sont plus de 800 animations, entre musique, danse, théâtre, lectures, spectacles, à découvrir gratuitement du 15 avril au 31 décembre dans les kiosques des espaces verts parisiens. Une offre pour tous les goûts et tous les publics !

Kiosques en fête est de retour pour une nouvelle édition dans les squares et jardins de la capitale, plus de 800 animations culturelles et sportives sont proposées gratuitement pendant toute la saison.

Depuis 2017, cette fête permet aux Parisien·ne·s de se (ré)approprier les kiosques de la ville, lieux de convivialité.

Les particuliers, associations, mairies d’arrondissement et conseils de quartiers participants peuvent ainsi proposer des bibliothèques hors les murs, des concerts, du théâtre, de la danse, des lectures, des conférences, des animations pour petits et grands, des initiations sportives diverses et variées.