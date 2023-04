Le 1er mai, c’est le vide-greniers du judo

Avec le 1er mai revient à Villefranche le temps du vide-greniers du club de judo local. Une manifestation qui est devenue au fil des années une véritable institution des animations de la ville. Dès 6 heures, alors que le jour ne perce pas encore, les exposants prennent possession de leurs stands et les chineurs commencent déjà à sillonner les allées. Au fil des heures, le flux n’ira que croissant. Ce lundi, ce sont plus de deux cents exposants qui vont déballer au foirail de La Madeleine. Ce vide-greniers se double d’un marché aux fleurs, qui, année après année, prend de l’importance. Un large choix de végétaux est proposé par les horticulteurs. Une innovation est apportée cette année, avec l’organisation d’un petit marché aux voitures, avec la présence de garagistes. Ce qui n’est pas nouveau, c’est le petit-déjeuner aux tripes (avec assiette de charcuterie, fromage et fouace) servi dès 8 heures. Une restauration rapide, avec saucisses, frites, sandwichs et crêpes, permet aussi de combler les creux de la mi-journée.