Ségur. Une petite boîte qui peut sauver des vies

Soucieuse de la santé des plus fragiles, la commission des affaires sociales de la municipalité de Ségur en lien avec Sophie et Laura, animatrices du foyer intergénérationnel, a souhaité rencontrer les responsables du "Lions Club de Villefranche-de-Rouergue" qui ont présenté leur opération "Lions SOS pour une vie".

Cette opération a pour but de mettre à disposition des personnes qui le souhaitent une petite boîte en plastique gratuite dont l’existence est signalée par un autocollant apposé sur la porte d’entrée du domicile. Cette petite boîte rangée dans la porte du réfrigérateur de la maison contiendra des informations sur votre santé et les éventuels traitements que vous prenez. Elle permettra d’apporter de précieux renseignements et d’informer au mieux les services de secours et ainsi de gagner du temps pour la prise en charge rapide et efficace, optimisant ainsi les chances de survie.

Cette opération ne pourra être efficace que si elle est évidemment soutenue et suivie par les services d’urgence et de secours, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers et par tous les professionnels de santé qui interviennent à domicile.

Suite à cette rencontre, onze petites boîtes ont été mises à disposition des résidents du foyer de Vezins et douze pour le foyer de Ségur mais la commission des affaires sociales souhaiterait étendre cette opération progressivement aux personnes les plus fragiles ou isolées de la commune.

Pour tout renseignement sur l’opération "Lions SOS pour une vie" vous pouvez contacter la mairie de Ségur au 05 65 69 65 09 ou le Point Info Séniors au 05 65 58 15 25 ou 06 75 73 42 03 (Laura) ou 06 75 73 33 57 (Sophie) ou pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr