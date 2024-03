Ségur. Foot : deux équipes U17, un seul plaisir

L’Union Haut Lévézou et son école de foot comptent cette saison sur une nouvelle catégorie de footeux, les U17, venant compléter les formations U7, U9, U11, U13 et U15. Présente tous les week-ends sur les stades de Ségur ou de Vezins, cette catégorie rassemble aussi des jeunes de Prades, Canet-de-Salars et Le Vibal.

Ayant depuis quelques années réalisé une entente pour les U15 et U17 avec le club voisin de l’ESCC (Salles-Curan/Curan), et au vu du nombre de licenciés de cette catégorie cette année (une trentaine), les dirigeants ont pu engager deux équipes. Une équipe évolue sous l’entité ESCC et la seconde sous l’entité UHL. Cette seconde équipe (photo) évolue en 2e division départementale. Elle a réalisé un début de saison honorable, avec une 4e place sur 8 équipes.

Outre la dimension sportive, il est important pour les petits villages ruraux de voir évoluer nos jeunes sur les stades. Dans un état d’esprit exemplaire, ces jeunes dynamisent les campagnes à travers l’expression de leur sport favori.