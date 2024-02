Ségur. Les enfants ont intégré la nouvelle école

Les enfants de l’école Jean-Henri-Fabre ont investi les nouveaux locaux de l’établissement scolaire. Malgré la pluie, les écoliers étaient heureux de jouer dans la nouvelle cour et de parcourir les couloirs qui les menaient jusqu’à leur classe respective où chacun cherchait sa place. Quelques petits ajustements ont été nécessaires pour cette rentrée mais la bonne humeur régnait partout dans l’établissement. Les élus, les enseignantes, le personnel communal et quelques parents d’élèves n’ont pas compté leur temps pour mettre en ordre les locaux et ont participé largement au bon déroulement de cette rentrée.

Le sourire des enfants récompensait assurément tout leur travail.